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  4. Данілов натякнув на майбутнє Кримського мосту (фото)
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    Політика

    Данілов натякнув на майбутнє Кримського мосту (фото)

    Український посадовець натякнув, що стояти мосту залишилося недовго - Данілов натякнув на майбутнє Кримського мосту (фото)
    Український посадовець натякнув, що стояти мосту залишилося недовго
    фото з відкритих джерел

    Олексій Данілов опублікував світлину, на якій хижий птах відносить Кримський міст

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов зробив послання росіянам щодо того майбутнього для Кримського мосту. Відповідний допис з’явився у Twitter Данілова.

    Зокрема, секретар РНБО оприлюднив фотоколаж, на якому зображено, як орел несе у лапах Кримський міст на тлі вибухів над Керченською протокою.

    Оприлюднене фото Данілов лаконічно прокоментував: «Слава Україні!»

    Допис Олексія Данілова
    Допис Олексія Данілова

    Користувачі соцмережі сприйняли допис Данілова з ентузіазмом. Хтось поцікавився, що оприлюднене фото «це тизер, чи уже прем’єра». Хтось побачив у дописі Данілова натяк появу в України нової військової техніки – американських винищувачів McDonnell Douglas F-15 Eagle (Орел).

    Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270. Представник української розвідки зазначив, що сьогодні саме через Крим Росія переправляє озброєння і техніку у тимчасово захоплені райони Півдня України.

    Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live» заявив, що Кримський міст стане об'єктом українських атак, як тільки з'явиться технічна можливість.

    Відомо також, що після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.

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    Теги: Крим росія окупанти РНБО війна Україна міст Кримський міст окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Данілов натякнув на майбутнє Кримського мосту (фото)