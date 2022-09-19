Окупанти знову обстріляли Сумщину: є поранені

Двоє поранених пенсіонерів – в лікарні

Російські окупаційні війська 19 вересня знову обстріляли Сумську область з території Росії. В результаті обстрілу постраждали цивільні мешканці Краснопільської громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Росіяни після 15-ї години дня почали обстріл території Краснопільської громади, зокрема накрили реактивною артилерією село Славгород, випустивши 15 снарядів.

«Пряме потрапляння в житловий будинок мирних мешканців – це була сімейна пара пенсіонерів. Жінка і чоловік постраждали, обоє – в лікарні. Будинок зруйнований, опрацьовується питання надання іншого житла, бо їх дім відновленню не підлягає», – розповів Живицький.

Руйнування та пошкодження від уламків снарядів також отримали ще чотири будинки.

Після 18:00 росіяни ще раз обстріляли Краснопільську громаду. А о 16:40 під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада, проте минулося без жертв.

Нагадаємо, російські окупанти 18 вересня обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки загинув чоловік.