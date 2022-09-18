Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти протягом дня обстрілювали Сумщину. Є загиблі

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти протягом дня обстрілювали Сумщину. Є загиблі
Росіяни обстріляли Сумську область
фото: Дмитро Живицький

Через атаки окупантів суттєво постраждала місцева ферма

Російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки загинув чоловік. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине Білопільської громади зі ствольної артилерії. Загалом було 6 прильотів. З 17:45 до 18:00 окупанти продовжили обстріл села з міномету. Було 46 прильотів.

В результаті обстрілів загинув місцевий мешканець – чоловік 1940 року народження.

Окрім того, суттєво постраждала місцева ферма. Внаслідок обстрілу загинуло близько 100 голів свиней та один кінь. Було пошкоджено два зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори та автомобіль ЗІЛ.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, вдень 18 вересня російські загарбники знову обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області. Саме там ворог утримує українських військовополонених. Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще четверо – отримали поранення.

Теги: окупанти обстріл Сумщина чоловік ворог поранення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жертвами удару рашистів стало четверо медиків
На Харківщині окупанти обстріляли психіатричну лікарню під час евакуації: є загиблі 
Вчора, 12:05
Росіяни по обіді чотири рази ударили по трьох громадах району
Масований обстріл Дніпропетровщини: є поранені та загиблі
Вчора, 17:11
Окупанти не розкривають імена постраждалих в Оленівці
Обстріл Оленівки. Україна все ще не отримала імена постраждалих
Вчора, 21:36

Події в Україні

Рашисти протягом дня обстрілювали Сумщину. Є загиблі
Рашисти протягом дня обстрілювали Сумщину. Є загиблі
Вибух у Мелітополі. ФСБ хотіла ліквідувати колаборанта
Вибух у Мелітополі. ФСБ хотіла ліквідувати колаборанта
Негода на Сумщині. У Бурині загинула одна людина
Негода на Сумщині. У Бурині загинула одна людина
Це не затишшя, а підготовка. Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Це не затишшя, а підготовка. Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Обстріл Оленівки. Україна все ще не отримала імена постраждалих
Обстріл Оленівки. Україна все ще не отримала імена постраждалих
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
44K
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)
31K
Про роль Єрмака у контрнаступі. Диявол ховається в дрібницях
31K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
29K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ
23K
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)

Новини

П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту