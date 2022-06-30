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    Події в Україні

    Окупанти знову обстрілювали Сумщину: є загиблі та поранені

    Окупанти знову обстрілювали Сумщину: є загиблі та поранені

    Окупанти вдарили по чотирьох громадах, використавши міномети, артилерію та ракети

    Вчора, 29 червня, російські окупанти багаторазово обстрілювали населені пункти Сумщини. В результаті обстрілів загинули двоє цивільних, є поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    Близько 10:00 росіяни намагалися обстріляти Білопільську громаду з безпілотника, але наші захисники його знищили. Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні, одна людина поранена.

    Крім того, з 11 до 12 та близько 12:30 дня росіяни били по Краснопільській громаді з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ, 25 та 47 приходів, відповідно. О 13:30 ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. В результаті одна людина загинула, троє – поранені.

    О 15:30 росіяни відкрили мінометний вогонь по Великописарівській громаді, було зафіксовано 3 прильоти, а одразу за цим випустили 10 ракет з гелікоптера, з території РФ. БУв пошкоджений будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда.

    Після 20 години росіяни випустили ще 4 ракети. Одна людина загинула, четверо - поранені.

    Близько 17:00 по Хотінській громаді було здвйснено 14 пострілів з міномету та за півгодини ще 3. Жертв та руйнувань немає.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстрілювали Сумщину: є загиблі та поранені