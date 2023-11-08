Окупанти знову вдарили по ТЕС

Обладнання підприємства пошкоджено

Російські терористи атакували одну з українських теплоелектростанцій. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

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Так, учора ввечорі внаслідок обстрілів вчергове постраждала одна з ТЕС у прифронтовій області.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих. При цьому обладнання підприємства пошкоджено, але енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.

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«Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго». Окупантам ніколи не вдастся нас зламати. Вистоїмо. Переможемо!», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.