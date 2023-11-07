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Вибухи у Донецьку: уражено Центр безпілотних систем окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Донецьку: уражено Центр безпілотних систем окупантів (відео)
У місцевих каналах було опубліковано відео, на якому видно постраждалу від «прильоту» будівлю
фото скріншот відео

Місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених

Сьогодні, 7 листопада , у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували «Центр безпілотних систем». Про це повідомляє Telegram-канал «Новини Донбасу».

У місцевих каналах було опубліковано відео, на якому видно постраждалу від «прильоту» будівлю.

Також  місцеві пабліки пишуть про нібито загиблих і поранених. Офіційної інформації поки не надходило.

ЗМІ повідомляють, що за цією адресою зареєстровано так званий «Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги».

Нагадаємо, надвечір 31 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Палали цистерни із пальним в районі станції Мушкетове. 

Теги: росіяни Донецьк обстріл

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