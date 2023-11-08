Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: є загиблі (фото)

В епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась житлова забудова

Російські терористи вчора ввечері, 7 листопада, вдарили касетними боєприпасами по селу Багатир у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

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«7 листопада о 19:45, російська армія завдала удару, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню «Смерч» по селу Багатир Волноваського району», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти.

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В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

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Окрім домогосподарств, також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Нагадаємо, триває 623-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.