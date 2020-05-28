Паспорт і код для 14-річних за один підхід: Мінцифри презентувало нову послугу



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За рік планують надати цю послугу 400 тисячам українцям

Запуск послуги 2 в 1 зменшує бюрократичне навантаження на громадян

Міністерство цифрової трансформації України та Державна міграційна служба України презентували послугу, яка дозволяє 14-річним громадянам одночасно отримати паспорт і номер платника податків.

Послугу представив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ми запускаємо вже другу комплексну послугу, вона називається “ID 14” і сьогодні ми виступаємо адвокатами дітей, підлітків, яким виповнилось 14 років, від сьогодні у відповідних органах вони можуть отримувати ID-картку та податковий номер за один підхід», — заявив урядовець.

Федоров пояснив, що для того, щоб дітям отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків, а після його отримання звернутися до відділу ДМС для оформлення паспорта.

Міністр уточнив, що запуск послуги 2 в 1 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізується кількість візитів до держорганів. Відтепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт та номер платника податків, витративши до 15 хвилин на заповнення заяви.

Федоров додав, що за рік очікується надати цю послугу 400 тисячам українцям.

Як повідомлялося, у Мінцифри планують скасувати 26 довідок, які потребують інформацію про склад сім’ї.