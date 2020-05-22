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    Суспільство

    Українці для внутрішніх перельотів зможуть користуватися цифровим паспортом у додатку «Дія»

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    <p>Для підтвердження своєї особи в аеропортах українці зможуть користуватися цифровим паспортом</p> - Українці для внутрішніх перельотів зможуть користуватися цифровим паспортом у додатку «Дія»

    Для підтвердження своєї особи в аеропортах українці зможуть користуватися цифровим паспортом

    Технічні деталі такої функції обговорюють зі службою авіаційної безпеки аеропорту «Бориспіль»

    Українці зможуть користуватися цифровим паспортом у додатку «Дія» для підтвердження своєї особи в аеропортах для внутрішніх перельотів.

    Про це повідомляється у Telegram-каналі застосунку «Дія» Міністерства цифрової трансформації України.

    «Поки внутрішні авіарейси ще не відновилися, ми працюємо, щоб ви літали з «Дією». Цифровий паспорт у смартфоні підтвердить особу і не залишить шансів хвилюватися за забутий вдома документ», – йдеться у повідомленні.

    У Мінцифри додали, що відомство обговорює технічні деталі такої функції зі службою авіаційної безпеки аеропорту «Бориспіль».

    Як повідомлялося, 15 квітня уряд схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку «Дія». Тоді міністр написав, що паспорти у застосунку «Дія» офіційно стали цифровими аналогами паперових документів. 22 квітня у програмі «Дія» стали доступні цифрові документи громадянина України. Так, українські громадяни мають можливість користуватися цифровими ID-біометричним паспортом і закордонним паспортом.

    паспорт аеропорт Міністерство цифрової трансформації України
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