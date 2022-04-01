Перемотаний скотчем. На Полтавщині виявлено ворожий безпілотник за $80 тис. (фото)

Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше $80 тис.

Ще один ворожий безпілотник-розвідник виявлено на Полтавщині. Дані про нього місцевий мешканець повідомив СБУ та Нацпол. Йдеться про БпЛА «Орлан-10», який використовується для ведення розвідки та корегування вогню артилерії, пише Служба безпеки України.

Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше $80 тис. «Орлан-10» оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може відлітати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі аж на 600 км. Час можливого перебування у повітрі зазначеного БпЛА – 18 годин.

«Цю «пташку» буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни. До речі, за даними ЗСУ, з початку війни українські захисники вже знищили 85 ворожих безпілотників. Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Чи це секретне ноу-хау?», – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про «передові» технології, що застосовують окупанти.