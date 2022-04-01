  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Перемотаний скотчем. На Полтавщині виявлено ворожий безпілотник за $80 тис. (фото)

    Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? - Перемотаний скотчем. На Полтавщині виявлено ворожий безпілотник за $80 тис. (фото)
    Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували?
    фото: Служба безпеки України

    Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше $80 тис.

    Ще один ворожий безпілотник-розвідник виявлено на Полтавщині. Дані про нього місцевий мешканець повідомив СБУ та Нацпол. Йдеться про БпЛА «Орлан-10», який використовується для ведення розвідки та корегування вогню артилерії, пише Служба безпеки України.

    Коштує цей безпілотник, що перебуває на озброєнні РФ, більше $80 тис. «Орлан-10» оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може відлітати на 120 км від пункту управління, а в автономному режимі аж на 600 км. Час можливого перебування у повітрі зазначеного БпЛА – 18 годин.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Перемотаний скотчем. На Полтавщині виявлено ворожий безпілотник за $80 тис. (фото)
    Перемотаний скотчем. На Полтавщині виявлено ворожий безпілотник за $80 тис. (фото)
    фото: Служба безпеки України

    «Цю «пташку» буде долучено, як черговий доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни. До речі, за даними ЗСУ, з початку війни українські захисники вже знищили 85 ворожих безпілотників. Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Чи це секретне ноу-хау?», – йдеться у повідомленні.

    Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про «передові» технології, що застосовують окупанти.

    Читайте також: Джевеліни та Байрактари. Зброя, яка вже стала легендарною в Україні
    Теги: росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перемотаний скотчем. На Полтавщині виявлено ворожий безпілотник за $80 тис. (фото)