Кулемети та гвинтівки з 19 століття: РНБО проаналізувала озброєння окупантів

Другою армією світу росіяни можуть бути лише у фантазіях своїх генералів

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про «передові» технології, що застосовують окупанти. Про це ідеться у повідомленні у Telegram-каналі.

Під час OSINT-аналізу матеріалів, на яких зображені війська РФ, що перебувають в Україні, працівники ЦПД при РНБО України виокремили «передове» устаткування, яке використовується армією Росії, зокрема:

гвинтівка Мосіна-Нагана – у різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років;

кулемет «Максим» – останній факт застосування зафіксовано у 1969 році;

фургон УАЗ 452 («Буханка») – невійськовий неброньований автомобіль;

фургон ГАЗ-3302 («ГАЗель») – невійськовий неброньований автомобіль;

самоскид КамАЗ-5511 – невійськовий неброньований автомобіль;

трицикл Loncin LX250ZH-11 – невійськовий неброньований транспортний засіб.

Гвинтівка Мосіна-Нагана (інша назва – трилінійна гвинтівка) – магазинна військова гвинтівка, яку використовували військові сили Російської імперії, Радянського союзу і багатьох інших держав. Гвинтівка Мосіна-Нагана у різних модифікаціях була на озброєнні з 1891 р. до 1960-х.

Кулемет Максима – станковий кулемет, розроблений британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом у 1883 році. Кулемет Максима став одним з родоначальників автоматичної зброї; він широко використовувався під час Англо-бурської війни 1899 – 1902 рр., Першої світової і Другої світової воєн, а також у багатьох малих війнах і збройних конфліктах XX століття.

«Зважаючи на зазначене, виникає питання щодо об’єктивності рейтингу потужності передових армій світу, бо «другою» російська армія може бути лише у фантазіях генералів Міноборони РФ», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місто Олешки, що є східним передмістям Херсону, російські окупанти привезли раритетне озброєння.

За інформацією ЗМІ, 2014 року під час донецької війни Росії проти України кулемет «Максим» використовували як українські добровольчі батальйони, так і проросійські сепаратисти.

Як відомо, українські війська знищили техніки російських окупантів на загальну суму більше $5 млрд.