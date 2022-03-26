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    Події в Україні

    Кулемети та гвинтівки з 19 століття: РНБО проаналізувала озброєння окупантів

    Кулемет &laquo;Максим&raquo; &ndash; останній факт застосування зафіксовано у 1969 році - Кулемети та гвинтівки з 19 століття: РНБО проаналізувала озброєння окупантів
    Кулемет «Максим» – останній факт застосування зафіксовано у 1969 році
    фото з відкритих джерел

    Другою армією світу росіяни можуть бути лише у фантазіях своїх генералів

    Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про «передові» технології, що застосовують окупанти. Про це ідеться у повідомленні у Telegram-каналі.

    Під час OSINT-аналізу матеріалів, на яких зображені війська РФ, що перебувають в Україні, працівники ЦПД при РНБО України виокремили «передове» устаткування, яке використовується армією Росії, зокрема:

    • гвинтівка Мосіна-Нагана – у різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років;
    • кулемет «Максим» – останній факт застосування зафіксовано у 1969 році;
    • фургон УАЗ 452 («Буханка») – невійськовий неброньований автомобіль;
    • фургон ГАЗ-3302 («ГАЗель») – невійськовий неброньований автомобіль;
    • самоскид КамАЗ-5511 – невійськовий неброньований автомобіль;
    • трицикл Loncin LX250ZH-11 – невійськовий неброньований транспортний засіб.

    Гвинтівка Мосіна-Нагана (інша назва – трилінійна гвинтівка) – магазинна військова гвинтівка, яку використовували військові сили Російської імперії, Радянського союзу і багатьох інших держав. Гвинтівка Мосіна-Нагана у різних модифікаціях була на озброєнні з 1891 р. до 1960-х.

    Кулемет Максима – станковий кулемет, розроблений британським зброярем американського походження Гайремом Стівенсом Максимом у 1883 році. Кулемет Максима став одним з родоначальників автоматичної зброї; він широко використовувався під час Англо-бурської війни 1899 – 1902 рр., Першої світової і Другої світової воєн, а також у багатьох малих війнах і збройних конфліктах XX століття.

    «Зважаючи на зазначене, виникає питання щодо об’єктивності рейтингу потужності передових армій світу, бо «другою» російська армія може бути лише у фантазіях генералів Міноборони РФ», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у місто Олешки, що є східним передмістям Херсону, російські окупанти привезли раритетне озброєння.

    За інформацією ЗМІ, 2014 року під час донецької війни Росії проти України кулемет «Максим» використовували як українські добровольчі батальйони, так і проросійські сепаратисти.

    Як відомо, українські війська знищили техніки російських окупантів на загальну суму більше $5 млрд.

    Теги: росія окупанти ЗМІ РНБО Міноборони армія війна Міноборони РФ військові технології автомобіль Україна гвинтівка озброєння окупація час УАЗ #stoprussia
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    Кулемети та гвинтівки з 19 століття: РНБО проаналізувала озброєння окупантів