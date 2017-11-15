Переселенці отримали від держави дев’ять квартир у Покровську

Квартири були придбані за принципом співфінансування – 50% кошти державної субвенції, 50% – кошти місцевого бюджету

У Покровську Донецької області за кошти державної субвенції та місцевої громади придбано дев’ять квартир для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також сучасне обладнання для Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це йдеться на Урядовому порталі. Місцевій громаді вдалося швидко пройти усі необхідні процедури та за два місяці



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Квартири були придбані за принципом співфінансування – 50% кошти державної субвенції, 50% – кошти місцевого бюджету

У Покровську Донецької області за кошти державної субвенції та місцевої громади придбано дев’ять квартир для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також сучасне обладнання для Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це йдеться на Урядовому порталі.

Місцевій громаді вдалося швидко пройти усі необхідні процедури та за два місяці придбати нове обладнання для ЦНАПу і дев’ять квартир для ВПО за принципом співфінансування – 50% кошти державної субвенції, 50% – кошти місцевого бюджету.

«Нас цікавлять дві речі – швидкість забезпечення житлом та безпосередня зацікавленість громади вирішувати проблеми переселенців. Відповідно до Житлового кодексу, який не змінювався з часів УРСР, треба було знайти механізм, як надати житло швидко, без виснажливих змін до кодексів та інших нормативних актів. Хочу нагадати, що система, знайдена Міністерством та реалізована спільно з місцевою владою, не передбачає тривалих бюрократичних процесів безпосередньо до моменту заселення в квартири», — зазначив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщеним особам України нададуть можливість оформити субсидію на житло через декларацію.