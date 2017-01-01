Переселенці в новому році зможуть отримувати субсидії без прописки

Переселенці зможуть мати субсидію без прописки і без укладення договору оренди житлового приміщення

Внутрішньо переміщеним особам України нададуть можливість оформити субсидію на житло через декларацію. Про це під час прес-конференції розповів міністр соціальної політики Андрій Рева. [READ_MORE] Він розповів, що тиждень тому був на зустрічі організації внутрішньо переміщених осіб (ВПО), під час якої вони домовилися про внесення змін до



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Переселенці зможуть мати субсидію без прописки і без укладення договору оренди житлового приміщення

Внутрішньо переміщеним особам України нададуть можливість оформити субсидію на житло через декларацію.

Про це під час прес-конференції розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він розповів, що тиждень тому був на зустрічі організації внутрішньо переміщених осіб (ВПО), під час якої вони домовилися про внесення змін до порядку призначення субсидій.

«Тим ВПО, які переїхали на підконтрольну Україні територію, але не можуть укласти договір оренди житла, ми будемо надавати можливість отримувати субсидію за декларацією», - наголосив Рева.

Міністр пояснив, що людині-переселенцю треба буде задекларувати адресу, де вона живе на підконтрольній території, і вказати відомості про свою родину.

Після цього державний соцінспектор перевірить ці факти і після цього людина отримає можливість мати субсидію без прописки і без укладення договору оренди житлового приміщення.

Джерело: Еспресо ТВ