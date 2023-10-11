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Під Авдіївкою нацгвардійці знищили колону росіян, яка йшла на штурм українських позицій

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Під Авдіївкою нацгвардійці знищили колону росіян, яка йшла на штурм українських позицій
Наразі Авдіївка є одним із найгарячіших напрямків фрону
фото: МВС України

Українські військові зупинили просування окупантів біля Авдіївки, як результат – знищена техніка загарбників

Бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області. Захисники знищили техніку ворога. Про це повідомляє МВС України. Зазначається, що росіяни за підтримки танків та броньованих машин активізувати наступ на Авдіївському напрямку.

Воїни підрозділів Нацгвардії за добу знищили 6 одиниць техніки окупантів. Виявивши ворожу колону, нацгвардійці підбили два танки, три БТР та бойову броньовану машину.

«Бійці зупинили спробу просування ворога, завдавши втрат у живій силі. Наші захисники відбили атаки та не допустили втрат рубежів і позицій», – йдеться у повідомленні.

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ЗСУ знищили групу окупантів під Авдіївкою
МВС України

Російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували наступальні дії. Зокрема, з використанням броньованої техніки. У мережі пишуть про постійні масовані обстріли Авдіївки та інших населених пунктів.

Журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов зазначив, що Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк – основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі Путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька.

За його словами, основний удар завдається з півдня Авдіївки. На відміну від першого наступу на Авдіївку, який тривав з липня 22-го по березень 23-го років, зараз охоплення міста заплановано по значно більш короткій дузі. Але ворог намагається уникнути боїв у міській забудові, і створити загрозу оточення для наших військ у місті. Ситуація дуже серйозна, битва за Авдіївку потребує зосередження усіх ресурсів.

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Теги: Авдіївка

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