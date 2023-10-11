Під Авдіївкою нацгвардійці знищили колону росіян, яка йшла на штурм українських позицій

Українські військові зупинили просування окупантів біля Авдіївки, як результат – знищена техніка загарбників

Бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області. Захисники знищили техніку ворога. Про це повідомляє МВС України. Зазначається, що росіяни за підтримки танків та броньованих машин активізувати наступ на Авдіївському напрямку.

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Воїни підрозділів Нацгвардії за добу знищили 6 одиниць техніки окупантів. Виявивши ворожу колону, нацгвардійці підбили два танки, три БТР та бойову броньовану машину.

«Бійці зупинили спробу просування ворога, завдавши втрат у живій силі. Наші захисники відбили атаки та не допустили втрат рубежів і позицій», – йдеться у повідомленні.

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ЗСУ знищили групу окупантів під Авдіївкою МВС України

Російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували наступальні дії. Зокрема, з використанням броньованої техніки. У мережі пишуть про постійні масовані обстріли Авдіївки та інших населених пунктів.

Журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов зазначив, що Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк – основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі Путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька.

За його словами, основний удар завдається з півдня Авдіївки. На відміну від першого наступу на Авдіївку, який тривав з липня 22-го по березень 23-го років, зараз охоплення міста заплановано по значно більш короткій дузі. Але ворог намагається уникнути боїв у міській забудові, і створити загрозу оточення для наших військ у місті. Ситуація дуже серйозна, битва за Авдіївку потребує зосередження усіх ресурсів.