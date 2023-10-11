Наступ ворога на Авдіївку: що відбувається у місті та чому воно стратегічно важливе

Авдіївка має стратегічне значення для Росії, оскільки є «воротами» у тимчасово окупований Донецьк, від якого Москва хоче відсунути лінію фронту

Окупанти розраховували на швидкий прорив, проте зазнали великих втрат у техніці, бої тривають

Масований обстріл Авдіївки на Донеччині 10 жовтня і спроба наступу окупантів в цьому районі, ймовірно, є частиною ширших зусиль Росії втримати сили ЗСУ від підтримки українського контрнаступу в Запорізькій області. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

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Збройні сили Російської Федерації почали масований штурм відразу в кількох місцях на Авдіївському відтинку. Проте українські бійці продовжують втримувати та давати відсіч ворогу, попри його спроби відновити темп наступу.

Авдіївка має стратегічне значення для російських загарбників фото: скрін DeepState

9 жовтня російські війська розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області – ймовірно, вони мають на меті утримати українські сили якомога далі від району села Роботине (де найактивніше наступають ЗСУ).

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На північний захід від Авдіївки Росія намагалася наступати в районі Очеретиного, Тоненького, села Бердичі, а на південний захід від Авдіївки — на рубежі Водяне-Опитне. На південний захід від Оріхова окупанти атакували на лінії П’ятихатки-Жереб'янки, і російські «воєнкори» стверджували, що російські війська нібито просунулися в цьому районі на 2 км.

Російська техніка під Авдіївкою фото з відкритих джерел

Генштаб України підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку в напрямку Авдіївки, і аналітики ISW бачили кадри боїв у цьому районі. Однак вони підкреслюють, що на момент написання звіту не спостерігали жодних підтверджень заявлених окупантами територіальних просувань. Зокрема один з пов’язаних із Кремлем «воєнкорів» стверджував, що російські війська нібито досягли околиць села Бердичі, хоча й спростував інші повідомлення росіян про те, що окупанти захопили цей населений пункт.

Експерти Інституту також відзначають, що російські військові блогери намагаються подати події в районі Авдіївки як «значну наступальну операцію» Росії з метою оточення угруповання українських військ в місті та його захоплення. Однак в ISW вважають, що для оточення Авдіївки – одного з найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області – ймовірно, вимагало б більше сил, аніж Росія зараз приділила для операцій на лінії Авдіївка-Донецьк.

Російські війська здебільшого розгорнули вздовж цієї лінії фронту нерегулярні сили, насамперед підрозділи 1-го армійського корпусу «ДНР» та додаткові «добровольчі» формування. Раніше на них значною мірою позначилася погана та жорстока командна культура, як і розбіжності з регулярними російськими частинами, нагадують в Інституті вивчення війни.

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ISW підкреслює, що не помітив жодного нещодавнього розгортання Росією нових сил на цій лінії. При цьому за останні півтора року РФ вже проводила низку дуже затратних для її військ наступальних операцій поблизу Авдіївки заради для відносно мінімальних територіальних здобутків. Тож російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що спроба захопити Авдіївку вимагатиме більших та якісніших підрозділів, аніж ті, які нині розгорнуто в цьому районі.

Авдіївка має стратегічне значення для Росії, оскільки є «воротами» у тимчасово окупований Донецьк, від якого Москва хоче відсунути лінію фронту. Ворог намагається уникнути боїв у місті та намагається створити загрозу оточення українських військ.

Авдіївка зазнає артилерійських й танкових обстрілів фото: Нацполіція

ISW констатує, що спроба наступу РФ в районі Авдіївки наразі не єдина. Посилення наступальних операцій окупантів в районі Авдіївки та Жереб’янок (захід Запорізької області біля П’ятихаток) збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями РФ в Луганській області та на сході Запорізької області. Усі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію сил ЗСУ і перешкоджання можливостей для українського командування перекидати резерви на критичні ділянки фронту на заході Запорізької області.

Протягом останніх кількох тижнів українські офіційні особи зробили низку заяв із цього приводу, зокрема зазначивши, що російські атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк мають на меті запобігти перекиданню сил ЗСУ до Запорізької області.

У ніч на 11 жовтня були стрілецькі бої з півночі від Авдіївки. Бої тривають досі. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що армія РФ обстрілює українські позиції з «Градів», ствольної артилерії тощо.

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«Не так гаряче, як вчора, але бої тривають. Ніч пройшла більш-менш спокійно. Було з два десятки хаотичних поодиноких «прильотів» по старій частині міста, трохи було по центральній", – зазначив Барабаш. За його словами, загиблих та поранених упродовж 10 жовтня немає.

Зауважимо, увечері 10 жовтня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у телемаратоні заявив, що ворог активізувався під Авдіївкою, проте українські воїни відбили всі атаки та не допустили втрати рубежів і позицій.

Українські військові наголошують, що противник атакує великими скупченнями піхоти та намагається захопити позиції користуючись з чисельної переваги.

Відомий OSINT-канал Deep State пише, що 10 жовтня загарбники атакували кількома колонами з десантом під прикриттям артилерії, авіації та ракет – аналітики пишуть, що штурми були з боку Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків та Веселого.

Зазначається, що окупанти розраховували на швидкий прорив, проте зазнали великих втрат у техніці, бої тривають.

Російська техніка під Авдіївкою фото з відкритих джерел

10 жовтня був одним із найважчих днів для українських військ в Авдіївці. Так, російські окупанти спробували атакувати кількома колонами та десантом, повідомляє DeepState.

Ворожі війська також використовували у наступі артилерію, авіацію, атакували ракетами. Колони наступали з Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків та Веселого.

Зазначається, що окупанти змогли захопити певні позиції, проте, враховуючи масштабні наступи та кількість залученого особового складу та техніки, результати наступу для ЗС РФ – плачевні.

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Варто уточнити, що Авдіївський напрямок – один із найпотужніших в українській обороні. Прорвати її російській армії не вдалося за весь час повномасштабного вторгнення, лінія фронту залишається там само, що й останні дев'ять років.

У місті немає електро-, газо- й водопостачання немає, а відновити інфраструктуру поки неможливо. Люди переважно живуть у підвалах багатоповерхівок та у підвалах власних приватних будинків. Близько чотирьох десятків багатоповерхівок складені, а під їх завалами лишаються люди.

Нагадаємо, окупанти кинули на штурм Авдіївки до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин. ЗСУ не допустили втрат українських позицій – Генштаб повідомив про ситуацію в гарячій точці.

Як відомо, окупанти б’ють по житлових кварталах: Банкова повідомила про масований удар по Авдіївці.