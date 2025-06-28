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Росіяни атакували Дніпро експериментальним КАБом? Заява Повітряних сил

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Росіяни атакували Дніпро експериментальним КАБом? Заява Повітряних сил
фото ілюстративне Depositphotos

Росіяни могли скерувати на Дніпро експериментальний КАБ. Втім, для того, щоб точно визначити бомба це була, чи ракета – потрібно дослідити уламки цілі

Російська армія вдень у суботу, 28 червня, атакувала Дніпро експериментальною керованою авіабомбою, що здатна летіти на відстань понад 100 кілометрів. Ймовірно, йдеться про «Гром-1». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, а також голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

«Інформуємо щодо повідомлень про «атаку КАБа по Дніпру»! Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння», – йдеться у повідомленні. 

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що вибух у місті пов’язаних з роботою сил ППО. Він подякував захисникам за ліквідацію нової бомби-ракети Гром-1.

«Суспільне» з посиланням на свої джерела в Повітряних силах повідомило, що росіяни могли скерувати на Дніпро експериментальний КАБ. Втім, для того, щоб точно визначити бомба це була, чи ракета – потрібно дослідити уламки цілі.

«Стандартна дальність КАБу була близько 70 кілометрів. Реактивні двигуни вже давно ставлять на них. Вони постійно експериментують, намагаються збільшити цю дальність. Десь до 100 кілометрів дальність вони намагаються зробити. Але, знову ж таки, це не масова, це експеримент», – зазначив співрозмовник Суспільного.

До слова, у ніч проти 28 червня російські загарбники дронами атакували Одесу. У напрямку міста було випущено 23 безпілотники, з яких 22 знищено протиповітряною обороною. Один із дронів влучив у 21-поверховий житловий будинок. У результаті цієї атаки загинули дві людини, ще 14 – постраждали.

Теги: Дніпро ракета

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