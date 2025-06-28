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Обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла
Поліція та інші профільні служби працюють на місцях подій
фото: Національна поліція України

Російська атака дронами на Одесу: Двоє загиблих, 9 поранених, серед них – діти

Цієї ночі окупаційні війська завдали удару по Одесі. Ворог обстріляв мирне місто ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, а кількість поранених зросла до дев'яти, серед яких двоє дітей віком 3 та 7 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Як зазначили правоохоронці, під час атаки були пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля, інша цивільна інфраструктура та автомобілі. Усі пожежі, що виникли внаслідок ударів, були оперативно ліквідовані співробітниками ДСНС.

Обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла фото 1
фото: Національна поліція України

На жаль, із-під завалів зруйнованого житлового будинку рятувальники дістали тіла загиблого подружжя.

Обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла фото 2
фото: Національна поліція України

«Поліція та інші профільні служби працюють на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки атаки, збирають докази, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. До виконання завдань залучено 66 співробітників поліції», – зазначили у прес-службі Нацполіції, додавши, що інформація щодо точної кількості потерпілих та обсягів руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційні війська завдали удару по Одесі. Ворог обстріляв мирне місто ударними безпілотниками. 

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Теги: обстріл Одеса поліція

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