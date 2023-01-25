Під Соледаром загинули відомі альпіністи з Харкова

Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв були друзями, обом було по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори

Під Соледаром на Донеччині загинули харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв. Про це повідомила пресслужба Міністерство молоді та спорту України.

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Вони були друзями, обом було по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення вони разом добровільно пішли захищати українську землю, воювали у спеціальному підрозділі та загинули поруч в одному бою.

Олександр Заколодний – майстер спорту з альпінізму, Кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму, член збірної команди України з альпінізму, віце-президент Федерації альпінізму та скелелазіння України, «Сніговий барс», учасник Гімалайських експедицій, адміністратор харківського скеледрому «Вертикаль». У Олександра залишалась сім'я, доньки та дружина Ольга.

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Григорій Григор'єв – кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, 2 розряд з альпінізму. Виконував багато громадських справ, працюючи на скеледромі «Вертикаль».

До слова, у боях під Бахмутом загинув колишній український фігурист, 25-річний Дмитро Шарпар.