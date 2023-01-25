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Під Соледаром загинули відомі альпіністи з Харкова

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Під Соледаром загинули відомі альпіністи з Харкова
Під Соледаром загинули відомі альпіністи з Харкова
фото з відкритих джерел

Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв були друзями, обом було по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори

Під Соледаром на Донеччині загинули харківські альпіністи Олександр Заколодний та Григорій Григор'єв. Про це повідомила пресслужба Міністерство молоді та спорту України.

Вони були друзями, обом було по 35, разом тренувалися, змагалися та їздили в гори. У перші дні військового вторгнення вони разом добровільно пішли захищати українську землю, воювали у спеціальному підрозділі та загинули поруч в одному бою.

Олександр Заколодний – майстер спорту з альпінізму, Кандидат у майстри спорту зі скелелазіння та туризму, член збірної команди України з альпінізму, віце-президент Федерації альпінізму та скелелазіння України, «Сніговий барс», учасник Гімалайських експедицій, адміністратор харківського скеледрому «Вертикаль». У Олександра залишалась сім'я, доньки та дружина Ольга.

Григорій Григор'єв – кандидат у майстри спорту зі скелелазіння, 2 розряд з альпінізму. Виконував багато громадських справ, працюючи на скеледромі «Вертикаль».

До слова, у боях під Бахмутом загинув колишній український фігурист, 25-річний Дмитро Шарпар. 

 

Теги: війна скелелазіння дружина

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