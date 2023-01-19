Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США

Американська розвідка запевняє, що рашисти не мають повного контролю над Бахмутом і Соледаром

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів. Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – «Главком») фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку», – зауважив Кірбі.

Він зазначив, що в цьому районі на Донбасі «ведуться жорстокі бої», особливо біля Соледара, де, за оцінкою США, контроль над територією залишається спірним.

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Кірбі також зауважив, що хоча росіяни впродовж останніх днів і розвинули поступовий прогрес, однак це їм обійшлося дорого – вони фактично закидають тілами українські позиції. За його словами, ці зусилля керуються, в основному, Пригожиним та його пвк «Вагнер» за певної підтримки російських військових.

Водночас, представник Білого дому зазначив, що «Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою», ніж традиційні збройні сили РФ. Кірбі також підтвердив, що через це між міноборони Росії та угрупованням «Вагнер» Пригожина зберігається напруженість.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, яка ситуація у Соледарі та Бахмуті.

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.