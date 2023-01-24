Під Бахмутом загинув титулований український фігурист
Спортсмен виступав у парі з Анастасією Побіженко
У боях під Бахмутом загинув колишній український фігурист, 25-річний Дмитро Шарпар. Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.
Зазначається, що спортсмен був родом з Харкова, виступав у парі з Анастасією Побіженко. Вони були срібними призерами чемпіонату України (2015-2016), дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014 – 2015), учасниками юнацьких Олімпійських ігор (ввійшли до топ-10).
Картка для допомоги родині Дмитра: 4149629351741442 (Шарпар Юлія Олександрівна).
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною.
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