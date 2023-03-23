«Південь» попередив про загрозу з моря

Росія може вдарити по Україні з моря одночасно 24 «Калібрами»

Під час ранкової повітряної тривоги ворог збільшив кількість ракотоносіїв в Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць два надводних та два підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в командуванні зазначають, що ретельно відстежують активність ворожої авіації.

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Пріоритетами ворога залишаються об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти.

«Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття. Не викривайте роботу систем протиповітряної оборони, не інформуйте ворога. Жодне яскраве відео чи фото не варто людських життів, які ми захищаємо», – додали в «Півдні».

Нагадаємо, триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.