Білорусь вигадала пояснення появі ракетного полку поблизу Рівненщини

У міноборони Білорусі бачуть загрозу в тому, що «Захід накачує українців зброєю»

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що сформували новий зенітно-ракетний полк. Він знаходиться приблизно за 60 км від Рівненської області. Про це повідомляє міноборони країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк. Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей», – йдеться в повідомленні.

Згодом міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пояснив причину створення полку. Міноборони вигадало, що нібито реагує на можливу «непередбачуваність» з боку української сторони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хренін зазначив, що біля білоруських кордонів в Україні «зростає військовий потенціал», оскільки «Захід накачує українців зброєю».

«Керівництво України виявляє непередбачуваність своїх дій. Ми змушені діяти адекватно на ті виклики та погрози, які можуть виникнути у межах безпеки нашої країни. Тому було ухвалено рішення на базі існуючої військової частини в Лунинці створити новий зенітний ракетний полк», – додав він.

Раніше ЗСУ повідомляли, скільки російських загарбників наразі в Білорусі.