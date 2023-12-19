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Пластуни передали воєнним розвідникам Вифлеємcький вогонь (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пластуни передали воєнним розвідникам Вифлеємcький вогонь (фото)
Символічний вогонь із рук юних патріотів отримав начальник розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов
фото: пресслужба розвідки

Далі вогонь передадуть в усі підрозділи воєнної розвідки

Сьогодні, 19 грудня, делегація Національної скаутської організації «Пласт» передала священний Вифлеємський вогонь для українських воєнних розвідників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Символічний вогонь із рук юних патріотів отримав начальник розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов. Керівник воєнної розвідки подякував скаутам за їхню небайдужість, мотивацію та добрі справи заради підтримки українського війська.

«Світло вогню зігріває наші серця, вказує нам шлях на краще майбутнє, а ваша пластунська підтримка додає нам сил, наснаги та впевненості», – зазначив Буданов.

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Пластуни й пластунки нагадали, що вогонь, запалений у місці народження Ісуса Христа, несе добро, любов і тепло – напередодні чергового свята Різдва в умовах війни скаути вирішили поділитись ними із представниками воєнної розвідки України.

Далі вогонь передадуть в усі підрозділи воєнної розвідки, які продовжують боронити Україну від російських загарбників.

Як повідомлялося, Вифлеємський вогонь миру – в Україні. Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці». 

Теги: Міноборони свята Вифлеємський вогонь Кирило Буданов

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