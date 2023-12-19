Пластуни передали воєнним розвідникам Вифлеємcький вогонь (фото)

Далі вогонь передадуть в усі підрозділи воєнної розвідки

Сьогодні, 19 грудня, делегація Національної скаутської організації «Пласт» передала священний Вифлеємський вогонь для українських воєнних розвідників. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Символічний вогонь із рук юних патріотів отримав начальник розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов. Керівник воєнної розвідки подякував скаутам за їхню небайдужість, мотивацію та добрі справи заради підтримки українського війська.

«Світло вогню зігріває наші серця, вказує нам шлях на краще майбутнє, а ваша пластунська підтримка додає нам сил, наснаги та впевненості», – зазначив Буданов.

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Пластуни й пластунки нагадали, що вогонь, запалений у місці народження Ісуса Христа, несе добро, любов і тепло – напередодні чергового свята Різдва в умовах війни скаути вирішили поділитись ними із представниками воєнної розвідки України.

Далі вогонь передадуть в усі підрозділи воєнної розвідки, які продовжують боронити Україну від російських загарбників.

Як повідомлялося, Вифлеємський вогонь миру – в Україні. Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці».