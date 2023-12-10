Цьогоріч вогник передають військовим, волонтерським та громадським організаціям

Вифлеємський вогонь миру – в Україні. Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці». Про це інформує Державна прикордонна служба України.

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Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах.

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Тим часом Вифлеємський вогонь уже зустріли у столиці – у Софії Київській. В Україні традиція його поширення існує з 1988 року.

Цьогоріч вогник також передають військовим, волонтерським та громадським організаціям.

Уже зовсім скоро вогонь поширять Україною потягами «Укрзалізниці».

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14 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали країни, у тому числі Краматорськ, Покровськ та Ізюм.

Перший такий потяг вирушив о 18:40 з Києва до Ужгорода.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», торік Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії 11 грудня.