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Вифлеємський вогонь миру прибув до України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
Вогонь передали словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці»
фото: ДПСУ

Цьогоріч вогник передають військовим, волонтерським та громадським організаціям

Вифлеємський вогонь миру – в Україні. Напередодні різдвяних свят передали його словацькі скаути в міжнародному пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці». Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах.

Тим часом Вифлеємський вогонь уже зустріли у столиці – у Софії Київській. В Україні традиція його поширення існує з 1988 року.

Цьогоріч вогник також передають військовим, волонтерським та громадським організаціям.

Уже зовсім скоро вогонь поширять Україною потягами «Укрзалізниці».

14 нічних поїздів доставлять Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали країни, у тому числі Краматорськ, Покровськ та Ізюм.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України фото 1

Перший такий потяг вирушив о 18:40 з Києва до Ужгорода.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України фото 2

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», торік Вифлеємський вогонь миру прибув до України з Австрії 11 грудня.

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