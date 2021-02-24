Побиття дітей у Рівному: дантистка продовжує працювати

Місцеві жителі помітили жінку у клініці у робочому одязі

У Рівному скандальна стоматологиня Інна Кравчук, яка лупцювала дітей, продовжує працювати у клініці.

Про це інформує місцеве видання «Радіо Трек».

Місцеві жителі надіслали фото, де видно, що Кравчук у робочому одязі спілкується з працівниками, а клініка Only kids продовжує свою роботу.

«Інна Кравчук не є службовою особою, тож на період слідства вона може продовжувати свою діяльність. Поліція не позбавляє ліцензії, відібрати ліцензію може лише орган, який її надав», – зазначили правоохоронці.

Раніше заступник міського голови Рівного у сфері охорони здоров'я Юрій Поліщук розповів, що міська влада не має впливу на приватні заклади, і стоматологиня може будь-який момент може відновити свою діяльність.

Правоохоронці також зазначили, що вже повідомили дантистці про підозру за 4 зверненнями батьків. Вона стосується частини 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та частини 1 статті 126 (нанесення побоїв малолітнім пацієнтам) Кримінального кодексу України.

Стоматологині загрожує штраф до 56 тис. грн, громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, кілька днів тому у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.

Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.