Головою об кушетку: у Рівному стоматолог на прийомі жорстоко била дітей (відео)

Батьки захищали лікаря, доки не впізнали в одній з постраждалих пацієнток свою доньку

У Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.

Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.

«Мама дівчинки із відео була однією з тих, хто захищав публічно лікарку. Вона не знала, що постраждала і її дитина пів року тому. Та коли побачила відео і впізнала на ній свою дитину, була шокована. Жінка каже, що до останнього не могла повірити своїм очам, адже лікарка знала про інвалідність трирічної дівчинки та хворобу серця. Сьогодні вона пише заяву до поліції», – написала Вікторія.

За її словами, хлопчика з відео знайти не вдалося, а один з адвокатів Рівного уже розпочав роботу із трьома потерпілими від дій лікарки сім’ями.

У стоматологічній клініці, де працює Інна Кравчук коментувати дії свого працівника відмовилися.

Пресслужба Нацполіції Рівненської області ТСН.ua інформацію з приводу заяви на лікарку з боку батьків підтвердили.

«Мама постраждалої дитини написала заяву до поліції. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 140 ч. 2 ККУ (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього)», – розповіла речниця Нацполіції Рівненської області Катерина Загорська.

Обережно! Відео містить елементи жорстокості!

Нагадаємо, у серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

У жовтні 2020 року стоматологу було повідомлено про підозру.

В грудні справу стоматолога було направлено до суду.