День в зоні АТО: бойовики гатять із забороненої зброї, п’ятеро військових постраждали

Троє українських воїнів зазнали поранень, двох – бойових травмувань

Від початку сьогоднішньої доби бойовики російсько-окупаційних військ 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. Зокрема, на Донецькому напрямку, із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників



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Троє українських воїнів зазнали поранень, двох – бойових травмувань

Від початку сьогоднішньої доби бойовики російсько-окупаційних військ 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку, із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Авдіївки. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував під Богданівкою та Новотроїцьким. Крім цього, з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по наших позиціях поблизу Шахти «Бутівка», з гранатометів – неподалік Талаківки, великокаліберних кулеметів – в районі Гнутового та Водяного, а стрілецьку зброю застосували по оборонцях Широкиного, Гнутового, Талаківки і Кам’янки. Неподалік Мар'їнки вогонь вів ворожий снайпер.

На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші опорні пункти поблизу Новотошківського. Також міномети калібру 120 мм противник застосував під Троїцьким та Луганським. Крім цього, з 82 мм мінометів та гранатометів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Причепилівки, з озброєння БМП – неподалік Троїцького, а гранатометів – в районі Луганського.

Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранення. Двоє військовослужбовців отримали бойове травмування. Їх доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 53 обстріли позицій Збройних Сил України, продовжуючи застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зазначимо, 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.