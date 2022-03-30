Поліція назвала села Житомирщини, які постраждали від рашистів

Стало відомо про ракетний удар по території Семенівської територіальної громади Бердичівського району

У результаті ворожих обстрілів за добу 29 березня руйнувань та ушкоджень зазнали низка населених пунктів Житомирської області. Також за вказану добу поліцейські перевірили близько 100 підозрілих осіб. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Зазначається, що за добу 29 березня на території області цивільним захистом було оголошено шість повітряних тривог. У результаті ворожих обстрілів руйнувань та ушкоджень зазнали низка населених пунктів Житомирщини. Так, уранці стало відомо про ракетний удар по території Семенівської територіальної громади Бердичівського району.

Цього ж дня поблизу с. Карвинівки Чуднівської територіальної громади було виявлено уламки ворожої ракети.

У Малинській територіальній громаді уранці 29 березня авіаударів збройних сил російської федерації зазнали села Українка, Лумля та Дружне, а увечері цього ж дня – села Любовичі та Привітне.

Триває 35-й день повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на території України. За цей час загарбник втратив понад 17 тис. особового складу, 650 танків та понад тисячу автомобільної техніки.