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    Події в Україні

    Війна Росії проти України: розвідка Британії опублікувала дані станом на 26 березня

    Окупанти продовжать хаотично бомбардувати українські міста з повітря, &ndash; розвідка - Війна Росії проти України: розвідка Британії опублікувала дані станом на 26 березня
    Окупанти продовжать хаотично бомбардувати українські міста з повітря, – розвідка
    фото з відкритих джерел

    Російські війська виявляють небажання брати участь у великомасштабних операціях міської піхоти

    Росія продовжує оточувати ряд великих українських міст, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь. Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.

    Російські війська виявляють небажання брати участь у великомасштабних операціях міської піхоти, вважаючи за краще невибіркове використання повітряних і артилерійських обстрілів в спробі деморалізувати оборонні сили.

    Розвідка допускає, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.

    Нагадаємо, третій президент РФ, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що до планів «військової спецоперації» в Україні має відношення персонально нинішній хазяїн Кремля Володимир Путін.

    За місяць повномасштабної війни Збройні сили України знищили понад 16 тис. військовослужбовців держави-окупанта.

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    Теги: Харків розвідка Маріуполь росія окупанти війна Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Війна Росії проти України: розвідка Британії опублікувала дані станом на 26 березня