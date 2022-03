Війна Росії проти України: розвідка Британії опублікувала дані станом на 26 березня

Росія продовжує оточувати ряд великих українських міст, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь. Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.

Російські війська виявляють небажання брати участь у великомасштабних операціях міської піхоти, вважаючи за краще невибіркове використання повітряних і артилерійських обстрілів в спробі деморалізувати оборонні сили.

Розвідка допускає, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, оскільки вона сподівається обмежити свої і без того значні втрати ціною нових жертв серед цивільного населення.

