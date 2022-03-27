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    Це не просто війна. Все набагато гірше – Зеленський дав інтерв’ю російським ЗМІ (відео)

    Інтерв'ю відбулося у зумі - Це не просто війна. Все набагато гірше – Зеленський дав інтерв’ю російським ЗМІ (відео)
    Інтерв'ю відбулося у зумі
    скріншот із відео

    З президентом розмовляли опозиційні російські журналісти

    Володимир Зеленський дав перше після початку війни велике інтерв'ю російським журналістам. З президентом України розмовляли головний редактор «Медузи» Іван Колпаков, головний редактор телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко, журналіст і письменник Михайло Зигар (він також передав Зеленському одне питання від головреда «Нової газети», нобелівського лауреата Дмитра Муратова) і спеціальний кореспондент «Комерсанта» Володимир Соловйов (не плутати з однойменним пропагандистом). Інтерв'ю було взято по зуму.

    В інтерв'ю російським журналістам український президент висвітлив безліч питань, зокрема висловився про спроби його політичного усунення. Так само він розповів про дії РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні.

    Зеленський розповів про спроби свого політичного усунення з боку групи Медведчука.

    «Це була група Медведчука, кума чинного російського глави. Вони знаходили політичні формати усунення. На місцевих виборах було багато пропаганди і ослаблення місцевої влади», – заявив він.

    Так само Президент розповів про спроби дестабілізувати Україну з боку РФ перед війною.

    «Ця дестабілізація потрібна була для того, щоб привести партії і розколоти монобільшість. Хаос в економіці країни і нестабільність політичного духу приводили б все одно до ескалації з боку РФ. Просто тоді б вони могли б нашу країну окупувати швидше, це точно входило в їхні плани», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський попередив окупантів: йдіть додому, поки ще можете ходити.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Володимир Зеленський Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Це не просто війна. Все набагато гірше – Зеленський дав інтерв’ю російським ЗМІ (відео)