Поліція почала розгін шахтарів з-під Офісу президента, є постраждалі (відео)



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Поліція розганяє шахтарів, які страйкують під Офісом Президента

Поліція забрала намети шахтарів

Представники МВС почали силові дії проти страйкарів державних та приватних шахта під офісом президента України. Про це свідчить відео яке виклав лідер протестантів Михайло Волинець.

«Працівники поліції забрали майно шахтарів - намети. Перешкоджають встановленню наметів під Офісом президента», - написав Волинець.

На відео та фото, що виклав Волинець, відбувається відтиснення мітингувальників поліцією та автомобілями МВС. Крім того, сам Волинець отримав незначні травми під час силових дій поліції.

Нагадаємо з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної Центренерго, яке є підконтрольним олігарху Коломойському.