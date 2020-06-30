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    Події в Україні

    Після зустрічі на Банковій шахтарі відмовились зупинити страйк, – лідер гірників

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    Акція протесту шахтарів&nbsp; - Після зустрічі на Банковій шахтарі відмовились зупинити страйк, – лідер гірників
    Акція протесту шахтарів 

    Шахтарі продовжать акцію протесту

    Після зустрічі з представниками Офісу президента протестуючі шахтарі вирішили продовжувати акцію протесту на Банковій.  Про це написав народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

    «За підсумками переговорів делегації від шахтарів з представниками Офісу президента, зокрема із заступником голови ОП Юлією Ковалів, ініціативна група шахтарів вирішила:

    • погодитись на запропоновану з боку ОП зустріч з прем'єр-міністром України;
    • продовжити акцію протесту шахтарів.

    Завтра о 10.00 працівники, профспілковці підприємств «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», «Львіввугілля», «Волиньвугілля» продовжать акцію протесту біля будівлі ОП», - повідомив Волинець.

    За його словами, у шахтарів склалося враження, що представники ОП намагаються ухилитися від вирішення їх проблем та готові «заговорити» кожну з викладених шахтарями вимог та якнайшвидше випхати їх з Києва. Проте протестуючі не поїдуть, допоки по кожній з  їх вимог не буде протокольного рішення. 

    «Гірники не збираються їхати з Києва, доки не буде протокольного рішення по кожній з висунутих шахтарями вимог, доки не будуть притягнуті до відповідальності ті, хто власноруч створював умови для енергетичної кризи»,- написав Волинець.

    Раніше Волинець повідомив, що 30 червня в Києві почнуть безстрокову акцію протесту шахтарі з різних регіонів України з державних і приватних шахт. Шахтарі будуть вимагати погашення перед працівниками державних шахт заборгованості по зарплаті, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса.

    Шахтарі державної шахти «Надія» вже протестували під Офісом президента минулого тижня. До них виходив президент України Володимир Зеленський і пообіцяв «розібратися з «Центренерго». Після цього державна компанія, менеджмент якої пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, заплатила шахтарям 8,75 млн грн, що становить близько 0,5% боргу шахтам з боку «Центренерго».

    Волинець заявляв 17 червня в ефірі «112 Україна», що, коли працювала формула «Роттердам плюс», українське вугілля було затребуване, у шахтарів була робота і зарплата, а зараз вони мають намір їхати до Києва протестувати.

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