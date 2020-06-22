Шахтарі державних копалень почали мітингувати в Києві



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Шахтарі протестують під Кабміном, вимагаючи виплати боргів із зарплати

Шахтарі під Кабміном вимагають виплатити їм зарплату

Близько 100 працівників державних вугільних підприємств Червонограду (Львівська область) розпочали мітинги в Києві через простої шахт та значні борги із заробітної плати. Про це повідомляють Факти.

Мітингувальники запевняють, що влада не виплачує їм кошти уже четвертий місяць, а вони безоплатно продовжують працювати на шахті «Надія».

Люди обурені і кажуть, що не підуть поки уряд не пообіцяє вирішити це питання, бо 700 працівників не отримають чесно зароблених коштів. Загалом держава заборгувала перед шахтарями 46 млн грн.

Проблема виникла через кризу в галузі та накопичення боргів шахтами.

Як повідомлялося, народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірняків України Михайло Волинець заявляв - коли працювала формула «Роттердам+», вітчизняне вугілля було затребуване і шахтарі мали роботу та зарплату, а зараз вони мають намір їхати до Києва протестувати.

Він підкреслив, під час дії формули «Роттердам+» ціна була 1700 гривень. Коли її перестали використовувати після критики, яку піднімав Андрій Герус, після заяв НАБУ і та іншого цього ціна стрімко виросла і почався дисбаланс у вугільній галузі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що гірники та працівники збагачувальних фабрик після закінчення карантину готові їхати в Київ на акції протесту через енергетичну кризу, що призвела до закриття шахт.