Понівечені будинки та автівки. Окупанти з «Градів» атакували Дніпропетровщину (фото)
Через обстріли У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті
Вночі, 21 грудня, російські загарбники обстріляли громади Дніпропетровщини з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Вночі росіяни шість разів скеровували свої «Гради» та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади – Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів», – розповів Резніченко.
У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.
У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали.
У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються.
Зазначається, що постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, триває триста перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.
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