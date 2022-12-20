Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Гаврилівку на Херсонщині: масштабні руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Гаврилівку на Херсонщині: масштабні руйнування
фото ілюстративне

Внаслідок атаки жертв серед цивільного населення немає

Російські терористи обстріляли з РСЗВ «Град» село Гаврилівка Новоолександрівської тергромади на Херсонщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

Внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури.

«Рашисти вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

На щастя, через цю російську атаку жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вчора ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВА.

До слова, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

Теги: Україна окупанти росія війна Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнення Херсона місцеві мешканці святкували у листопаді декілька днів
Міст у Херсон. Як популярний сайт пережив окупацію Журналісти важливі
Сьогодні, 16:00
«Повністю автономна пекарня була змонтована і готова випікати мінімум 600 кг безкоштовного хліба»
Херсонська влада чинить саботаж
Сьогодні, 14:20
За добу окупанти 69 разів вели вогонь по регіону, шестеро людей було поранено
Ворог вдарив по будівлі Херсонської ОВА: Банкова показала наслідки
Вчора, 10:40

Події в Україні

Шмигаль попередив українців про нові атаки окупантів
Шмигаль попередив українців про нові атаки окупантів
Росія може створити ударне угруповання в Білорусі. Резніков назвав терміни
Росія може створити ударне угруповання в Білорусі. Резніков назвав терміни
Окупанти обстріляли Гаврилівку на Херсонщині: масштабні руйнування
Окупанти обстріляли Гаврилівку на Херсонщині: масштабні руйнування
Росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною
Росіяни в Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною
Фото, від яких болить: у Кривому Розі поховали вбиту рашистами родину
Фото, від яких болить: у Кривому Розі поховали вбиту рашистами родину
Окупанти залишили на Чернігівщині арсенал зброї (фото)
Окупанти залишили на Чернігівщині арсенал зброї (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
35K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
29K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
11K
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
9173
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8594
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту