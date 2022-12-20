Окупанти обстріляли Гаврилівку на Херсонщині: масштабні руйнування

Внаслідок атаки жертв серед цивільного населення немає

Російські терористи обстріляли з РСЗВ «Град» село Гаврилівка Новоолександрівської тергромади на Херсонщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

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Внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури.

«Рашисти вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

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На щастя, через цю російську атаку жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вчора ворог знову вдарив по будівлі Херсонської ОВА.

До слова, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.