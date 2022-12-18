Вибухи у Бєлгороді, влада заявила про обстріли та назвала кількість загиблих
Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі міста
Російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі.
Гладков також розповів, що в результаті обстрілу пошкоджено корпус птахофабрики, одна людина загинула. Це був робітник, що будував цех.
Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях.
Крім того, за даними губернатора, поранено вісім осіб, семеро зараз перебувають у лікарні.
Раніше повідомлялося, що у російському Бєлгороді стався потужний вибух.
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