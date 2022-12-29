Пошук «Пункту незламності» тепер доступний через Viber: деталі від Банкової
Запрацював ще один чат-бот у Viber
«Пункт незламності» тепер можна знайти у Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенка.
«Розвиваємо «Пункти Незламності», не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber», – написав Тимошенко.
Зокрема, інформацію про найближчий «Пункт незламності» можна знайти:
- на сайті nezlamnist.gov.ua;
- чат-бот в Telegram – @nezlaminstbot;
Як знайти «Пункт незламності» у Viber?
- Знайдіть чат-бот «Пункт незламності» через пошуковик в застосунку;
- натисніть «Старт»;
- оберіть «Пошук пункту»;
- вкажіть власну геолокацію;
- чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі «Пункти незламності
Нагадаємо, «Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами і цілодобово. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 18 грудня.
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