Пошук «Пункту незламності» тепер доступний через Viber: деталі від Банкової

Запрацював ще один чат-бот у Viber

«Пункт незламності» тепер можна знайти у Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенка.

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«Розвиваємо «Пункти Незламності», не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber», – написав Тимошенко.

Зокрема, інформацію про найближчий «Пункт незламності» можна знайти:

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на сайті nezlamnist.gov.ua;

чат-бот в Telegram – @nezlaminstbot;

Як знайти «Пункт незламності» у Viber?

Знайдіть чат-бот «Пункт незламності» через пошуковик в застосунку;

натисніть «Старт»;

оберіть «Пошук пункту»;

вкажіть власну геолокацію;

чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі «Пункти незламності

Нагадаємо, «Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами і цілодобово. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 18 грудня.