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Пошук «Пункту незламності» тепер доступний через Viber: деталі від Банкової

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошук «Пункту незламності» тепер доступний через Viber: деталі від Банкової
фото: ДСНС

Запрацював ще один чат-бот у Viber

«Пункт незламності» тепер можна знайти у Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенка.

«Розвиваємо «Пункти Незламності», не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber», – написав Тимошенко.

Зокрема, інформацію про найближчий «Пункт незламності» можна знайти:

  • на сайті nezlamnist.gov.ua;
  • чат-бот в Telegram – @nezlaminstbot;

Як знайти «Пункт незламності» у Viber?

  • Знайдіть чат-бот «Пункт незламності» через пошуковик в застосунку;
  • натисніть «Старт»;
  • оберіть «Пошук пункту»;
  • вкажіть власну геолокацію;
  • чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі «Пункти незламності

Нагадаємо, «Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами і цілодобово. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 18 грудня. 

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Теги: Telegram пункти незламності війна Кирило Тимошенко

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