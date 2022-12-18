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Уряд ухвалив важливе рішення щодо функціонування «Пунктів незламності»

Альона Боженко
glavcom.ua
Уряд ухвалив важливе рішення щодо функціонування «Пунктів незламності»
Кабмін ухвалив важливе рішення щодо «Пунктів незламності»
фото: ДСНС

Кожен «пункт незламності» має бути забезпечений генератором

«Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами і цілодобово. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами...Пункти функціонуватимуть цілодобово. Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо», – зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що українці отримають доступ до однакового набору послуг. За його словами, це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.

«Наразі вже функціонує понад 5 тисяч «пунктів незламності». Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі», – додав очільник уряду.

Також під час засідання уряду було прийняте протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, які задіяні в організації «пунктів незламності», забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.

Крім того, віце-прем’єр-міністру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явився бот для пошуку «Пунктів незламності».

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Теги: міністр столиця українці

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