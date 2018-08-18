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    Події в Україні

    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото

    • Розсилка
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото

    Аварійну ділянку можна об’їхати іншими вулицями

    Паводкова хвиля, сформована потужною зливою, що накрила Рахів у п’ятницю увечері, підмила опори мосту через потік «Буркут» на дорозі «Рахів – Косівська Поляна – Кобилецька Поляна». У результаті бетонне покриття мосту обвалилося, проїзд транспорту тут неможливий. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

    «Аварійну ділянку можна об’їхати іншими вулицями, тому заблокованих внаслідок обвалу мосту будівель немає, – повідомив він. – Крім того, зливові потоки зруйнували місток до одного з приватних будинків на цій же дорозі, утім, до хати можна дістатися через один із сусідніх містків».

    Протягом ночі вода з центральної частини Рахова пішла на спад, однак на вулицях залишилося чимало знесеного з гір бруду, поламаних гілок тощо. Загалом було підтоплено близько п’ятдесяти приватних будинків, у десяти з них вода заходила в житлові кімнати. Ніхто з людей не постраждав, руйнувань житла немає.

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    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото
    Потужна злива зруйнувала міст на Закарпатті: фото

    Зараз на місці працює керівництво Рахівської райдержадміністрації, рятувальники, комунальні служби. Облдержадміністрація доручила керівництву обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у випадку необхідності задіяти для ліквідації наслідків стихії в Рахові рятувальні підрозділи з інших районів області.

    Нагадаємо, на заході України 18 серпня мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень град, вітер північно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Закарпатті +26...+31 градус.

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

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