Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Негода дісталася до Львова: місто затопило

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

Зокрема на Привокзальній, вулиці Сахарова та проспекті Чорновола утворилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

Люди намагаються врятувати своє майно на торгових майданчиках, доїхати з роботи додому. Дехто залишив машини та намагаються дістатися домівок на гумових човнах.

Нагадаємо, позаминулої ночі у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди