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    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки

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    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки

    Негода дісталася до Львова: місто затопило

    У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.

    Зокрема на Привокзальній, вулиці Сахарова та проспекті Чорновола утворилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

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    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
    Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки

    Люди намагаються врятувати своє майно на торгових майданчиках, доїхати з роботи додому. Дехто залишив машини та намагаються дістатися домівок на гумових човнах.

    Нагадаємо, позаминулої ночі у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

    Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

    Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

    У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

    Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

    Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни. 

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

    Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі

    Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди

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