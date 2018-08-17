Потужна злива у Львові перетворила вулиці на річки
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Негода дісталася до Львова: місто затопило
У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.
Зокрема на Привокзальній, вулиці Сахарова та проспекті Чорновола утворилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.
Люди намагаються врятувати своє майно на торгових майданчиках, доїхати з роботи додому. Дехто залишив машини та намагаються дістатися домівок на гумових човнах.
Нагадаємо, позаминулої ночі у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.
Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.
Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.
У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.
Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.
Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.
Дивіться фоторепортаж із епіцентру бурі
Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
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