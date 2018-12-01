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    Події в Україні

    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії

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    Водій вантажівки встиг вистрибнути з неї перед зіткненням із потягом - Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Водій вантажівки встиг вистрибнути з неї перед зіткненням із потягом
    Фото: Вартові еспресо

    З’явились свідчення одного з пасажирів, що їхав у поїзді, який протаранив автівку

    На Харківщині сталося зіткнення електропотягу та вантажівки. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

    Там повідомили: 1 грудня до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на переїзді поблизу селища Малинівка зіштовхнулися пасажирський електропотяг та автомобіль «МАН» під керуванням 46-річного водія.

    Постраждалих осіб немає, вантажівка отримала механічні ушкодження.

    За адресою виїжджали працівники групи реагування патрульної поліції та керівництво відділу. Рух потягів зупинявся на 1 годину 15 хвилин. Всі обставини пригоди зараз встановлюються.

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    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії
    Фото: Вартові еспресо

    Як розповів один з пасажирів цього потягу, поїзд, що розтрощив автівку, їхав маршрутом «Лисичанськ-Ужгород».

    «Об 11.30 на переїзді біля села Малинівка водій фури вирішив, що проскочить, але застряг. Їхав він не по переїзду, а вирішив просто через рейки. Коли зрозумів, що поїзд не зупиниться, вистрибнув з фури і втік. А ми на повному ходу в'їхали «в фуру з книгами» (слова провідника). І ось стоїмо, другу годину, чекаємо кран, а тут поліція, роззяви і півсела прийшли подивитися, що було в фурі», - написав у Facebook Євгеній Спірін.

    За даними «Вартових еспресо», розтрощена вантажівка перевозила пошту.

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