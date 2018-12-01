Потяг перетворив на мотлох поштову вантажівку, що застрягла на колії



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Водій вантажівки встиг вистрибнути з неї перед зіткненням із потягом Фото: Вартові еспресо

З’явились свідчення одного з пасажирів, що їхав у поїзді, який протаранив автівку

На Харківщині сталося зіткнення електропотягу та вантажівки. Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Там повідомили: 1 грудня до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на переїзді поблизу селища Малинівка зіштовхнулися пасажирський електропотяг та автомобіль «МАН» під керуванням 46-річного водія.

Постраждалих осіб немає, вантажівка отримала механічні ушкодження.

За адресою виїжджали працівники групи реагування патрульної поліції та керівництво відділу. Рух потягів зупинявся на 1 годину 15 хвилин. Всі обставини пригоди зараз встановлюються.

Як розповів один з пасажирів цього потягу, поїзд, що розтрощив автівку, їхав маршрутом «Лисичанськ-Ужгород».

«Об 11.30 на переїзді біля села Малинівка водій фури вирішив, що проскочить, але застряг. Їхав він не по переїзду, а вирішив просто через рейки. Коли зрозумів, що поїзд не зупиниться, вистрибнув з фури і втік. А ми на повному ходу в'їхали «в фуру з книгами» (слова провідника). І ось стоїмо, другу годину, чекаємо кран, а тут поліція, роззяви і півсела прийшли подивитися, що було в фурі», - написав у Facebook Євгеній Спірін.

За даними «Вартових еспресо», розтрощена вантажівка перевозила пошту.