Повітряні сили показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16

Частина українських пілотів опановують F-16 за кордоном

У вільний час від бойових завдань та захисту неба від ворожих цілей, українські пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності. Відповідне відео опублікували Повітряні сили.

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«Звісно, наша мета – повноцінні авіатренажери F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого. Тож поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних сил Збройних сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі. І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України», – йдеться у повідомлені.

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Нагадаємо, триває 581-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.