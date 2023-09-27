Росія формує 12 штурмових рот, щоб прорвати оборону ЗСУ

Окупанти за минулу добу не проводили жодного штурму

На Лимансько-Куп’янському напрямку окупанти не намагаються штурмувати українські позиції, однак обстрілюють їх з літаків та гелікоптерів. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«Вони за минулу добу не проводили жодного бойового зіткнення, жодних штурмів, проте й надалі продовжують інтенсивно застосовувати авіацію. 14 разів вони обстрілювали наші позиції, використовуючи штурмовики Су-25 та гелікоптери Ка-52, завдали 579 обстрілів. Зараз вони працюють на максимально граничних дистанціях зі своєї артилерії, аби убезпечити свої системи від нашого потужного вогневого ураження», – сказав він.

Євлаш зазначив, що ворог зараз формує 12 штурмових рот чисельністю близько 2000 осіб, аби намагатися пробити оборону ЗСУ. Утім, зауважив, що Росія тривалий час намагалася це зробити, однак успіху не має.

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«Зараз ми фіксуємо перехоплення про те, що ці мобілізовані війська... висловлюють негативні настрої, бунтівні, збираються складати зброю. Це свідчить про те, що у них відсутні будь-які успіхи», – додав речник.

Раніше повідомлялося, що встановлення вогневого контролю Сил оборони над трасою Бахмут – Горлівка ускладнило пересування та постачання російських окупантів.