Чому вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка є важливим: роз’яснення ЗСУ

ЗСУ виявляють всі технічні засоби ворога, які тут пересуваються, та завдають по них вогневого ураження

Встановлення вогневого контролю Сил оборони над трасою Бахмут – Горлівка ускладнило пересування та постачання російських окупантів. Про це повідомив начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

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«Ми завдаємо вогневого ураження з усіх наявних засобів артилерійського вогню та безпілотних систем. Противнику значно складніше постачати різного виду забезпечення до свого угруповування на цьому напрямку і також до н. п. Бахмут. Оскільки це одна з ключових трас на південному напрямку», – сказав речник.

Проте росіяни мають й інші лінії сполучення. Зокрема, йдеться про трасу, яка веде в Соледар та інші дороги, які ведуть з тимчасово окупованих територій. Але контроль над трасою Бахмут – Горлівка – це «перший дзвіночок», який вже досить ускладнив пересування та постачання окупантів на цьому напрямку.

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Тому навіть якщо окупанти використовують цю дорогу й везуть боєприпаси чи особовий склад, то вони розуміють, що поряд може лягти 155-мм фугасний снаряд. За словами речника, це не додає ентузіазму окупантам на цьому напрямку.

ЗСУ виявляють всі технічні засоби ворога, які тут пересуваються, та завдають по них вогневого ураження.

Нагадаємо, триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.