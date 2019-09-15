Пожежу на сміттєзвалищі поблизу Рівного загасили - ДСНС
Вогонь поширився на площу майже 150 м.кв
Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі поблизу Рівного.
Про це повідомляє Державне служба з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.
Зазначається, що вогонь поширився на площу майже 150 м.кв.
«Станом на 02:00 15 вересня пожежа на полігоні твердих та побутових відходів поблизу населеного пункту Бармаки та обласного центру міста Рівне, що знаходиться на території Шпанівської сільської ради - повністю ліквідована», - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про пожежу на лінію «101» надійшло 14 вересня о 19:30.
Нагадаємо, 14 вересня біля Рівного горіло сміттєзвалище.
25 співробітників ДСНС області із залученням рятувальної спецтехніки гасили пожежу на площі майже 150 м.кв.
Жертв та постраждалих не має.
Також у суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.