Пожежу на сміттєзвалищі поблизу Рівного загасили - ДСНС



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Станом на 02:00 15 вересня пожежа на полігоні твердих та побутових відходів поблизу населеного пункту Бармаки повністю ліквідована

Вогонь поширився на площу майже 150 м.кв

Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі поблизу Рівного.

Про це повідомляє Державне служба з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

Зазначається, що вогонь поширився на площу майже 150 м.кв.

«Станом на 02:00 15 вересня пожежа на полігоні твердих та побутових відходів поблизу населеного пункту Бармаки та обласного центру міста Рівне, що знаходиться на території Шпанівської сільської ради - повністю ліквідована», - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про пожежу на лінію «101» надійшло 14 вересня о 19:30.

Нагадаємо, 14 вересня біля Рівного горіло сміттєзвалище.

25 співробітників ДСНС області із залученням рятувальної спецтехніки гасили пожежу на площі майже 150 м.кв.

Жертв та постраждалих не має.

Також у суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.