«Практично немає чим дихати»: біля Рівного горить сміттєзвалище



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Дим від вогню у напрямку Рівного не йде

Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення

У суботу ввечері, 14 вересня, спалахнуло сміттєзвалище поблизу Рівного та села Бармаки.

«Від 19:30 понад 20 надзвичайників із залученням рятувальної спецтехніки намагаються повністю ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі. Станом на 22:10 площа пожежі суттєво зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде», - йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

«Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. Біля осередку пожежі практично немає чим дихати, тому вогнеборці працюють в апаратах захисту органів дихання та зору. Також дається взнаки значне пожежне навантаження та велика кількість горючих матеріалів, що є на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання», - додали в ДСНС.

Нагадаємо, у суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.