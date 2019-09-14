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    Події в Україні

    «Практично немає чим дихати»: біля Рівного горить сміттєзвалище

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    Дим від вогню у напрямку Рівного не йде - «Практично немає чим дихати»: біля Рівного горить сміттєзвалище
    Дим від вогню у напрямку Рівного не йде

    Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення

    У суботу ввечері, 14 вересня, спалахнуло сміттєзвалище поблизу Рівного та села Бармаки.

    «Від 19:30 понад 20 надзвичайників із залученням рятувальної спецтехніки намагаються повністю ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі. Станом на 22:10 площа пожежі суттєво зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде», - йдеться в повідомленні ДСНС.

    Зазначається, що жертв та постраждалих немає.

    «Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. Біля осередку пожежі практично немає чим дихати, тому вогнеборці працюють в апаратах захисту органів дихання та зору. Також дається взнаки значне пожежне навантаження та велика кількість горючих матеріалів, що є на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання», - додали в ДСНС.

    Нагадаємо, у суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.

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