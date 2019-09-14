«Практично немає чим дихати»: біля Рівного горить сміттєзвалище
Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення
У суботу ввечері, 14 вересня, спалахнуло сміттєзвалище поблизу Рівного та села Бармаки.
«Від 19:30 понад 20 надзвичайників із залученням рятувальної спецтехніки намагаються повністю ліквідувати пожежу на сміттєзвалищі. Станом на 22:10 площа пожежі суттєво зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде», - йдеться в повідомленні ДСНС.
Зазначається, що жертв та постраждалих немає.
«Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. Біля осередку пожежі практично немає чим дихати, тому вогнеборці працюють в апаратах захисту органів дихання та зору. Також дається взнаки значне пожежне навантаження та велика кількість горючих матеріалів, що є на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання», - додали в ДСНС.
Нагадаємо, у суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.