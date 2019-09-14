Вогнеборці ліквідували пожежу у столичному Гідропарку
В результаті пожежі ніхто не постраждав
Фото: ДСНС
Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів
У суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Пожежу помітили відпочивальники близько 17:00, о 18:34 пожежу ліквідували. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів, до гасіння було залучено 51 особу особового складу та дев’ять одиниць техніки.
В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування.