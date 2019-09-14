Вогнеборці ліквідували пожежу у столичному Гідропарку



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В результаті пожежі ніхто не постраждав Фото: ДСНС

Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів

У суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежу помітили відпочивальники близько 17:00, о 18:34 пожежу ліквідували. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів, до гасіння було залучено 51 особу особового складу та дев’ять одиниць техніки.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування.