  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вогнеборці ліквідували пожежу у столичному Гідропарку

    • Розсилка
    В&nbsp;результаті пожежі ніхто не&nbsp;постраждав <div></div> - Вогнеборці ліквідували пожежу у столичному Гідропарку
    В результаті пожежі ніхто не постраждав
    Фото: ДСНС

    Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів

    У суботі ввечері, 14 вересня, вогнеборці ліквідували пожежу на острові Долобецький у будівлі пляжного комплексу, що на столичному Гідропарку.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Пожежу помітили відпочивальники близько 17:00, о 18:34 пожежу ліквідували. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів, до гасіння було залучено 51 особу особового складу та дев’ять одиниць техніки.

    В результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ