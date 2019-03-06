Президент підтримав ідею часткового розсекречення оборонного замовлення



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Президент вимагає забезпечити широке використання конкурентних процедур закупівлі

Маємо ініціювати зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації, - Порошенко

Уряд має внести зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО.

«Маємо ініціювати зміни в законодавчі акти для уникнення надмірного засекречення інформації щодо державного оборонного замовлення. Ми обговорили це з міністром оборони, головою Служби безпеки. Ми безумовно маємо закупівлі старої, переважно радянської зброї, запчастин, боєприпасів до неї. Вони також можуть бути переважно відкритими», — сказав Порошенко.

Президент зазначив, що вимагає забезпечити широке використання конкурентних процедур закупівлі, тим паче зараз надано право Міністерству оборони самостійно здійснювати такі закупівлі.

«Водночас відомості про новітні розробки, зокрема, в ракетній техніці, сучасні технології, зокрема, інформаційні і надалі охороняються державою від чужих очей. Всі зазначені мною міри стосуються концерну «Укроборонпром», — наголосив президент.

Нагадаємо, через ризик корупції в оборонній промисловості та структурі процесу закупівель Сполучені Штати закликають уряд України виділити кошти на фінансовий аудит «Укроборонпрому» і внести поправки до Закону «Про державну таємницю» для зняття грифу секретності з Державного оборонного замовлення.