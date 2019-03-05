«Укроборонпром» відхрестився від наживи на ремонті Ан-26



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В договорі з іноземним замовником, як заявив «Укроборонпром», було передбачено встановлення на два літаки комплектів висотомірів по три прилади у кожному

В «Укроборонпромі» заявили, що інформація ЗМІ про так зване семикратне підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною

Державний концерн «Укроборонпром» відреагував на журналістське розслідування щодо здійснення капітального ремонту двох літаків Ан-26 для іноземного замовника, назвавши його маніпулятивним.

«Наголошуємо, що інформація, оприлюднена програмою «Наші гроші», має ознаки маніпуляцій і є виявом заангажованої журналістики. Адже автори не навели у сюжеті точку зору Концерну, яку їм було надано за їхнім запитом», - повідомила 5 березня прес-служба держконцерну.

Підкреслюється, що інформація про так зване семикратне підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною.

«В договорі з іноземним замовником було передбачено встановлення на два літаки комплектів висотомірів по три прилади у кожному. Згідно з умовами договору, зазначені прилади мали були замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року. Українські авіаційні підприємства, до яких зверталися представники Концерну, повідомили про відсутність цих висотомірів. Єдиною компанією, яка погодилось доставити ці вироби, було ТОВ «АН-Сервіс». Їх було перевірено фахівцями ДП «410 завод ЦА» і представниками замовника», - пояснили в держконцерні.

Додається, що інших фактів імпорту в Україну таких приладів (випуску після 2014 року) офіційно не зафіксовано. «Наголошуємо, що не коментуємо питання доставки висотомірів в Україну, оскільки підприємства Концерну не надавали послуги з логістики», - зауважили в «Укроборонпромі», водночас наголосивши, що «категорично некоректним є твердження журналістів щодо вартості товарів без повного розуміння ними усіх нюансів формування митної вартості».

«Про оптимальну ціну закупки свідчить те, що країна-замовник придбала ці прилади саме в української сторони, а не безпосередньо у виробника – РФ, яка є її партнером у Митному союзі і могла запропонувати власну ціну. Наголошуємо, що прибуток Концерну за цією поставкою був не менше рентабельності усього контракту. Виконання цього договору забезпечило роботою декілька тисяч працівників авіабудівної галузі України, а його загальна вартість становила близько $6 млн», - заявили в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, 4 березня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» оприлюднили третю частину розслідування, де фігурують перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський і нинішній керівник держконцерну «Укроборонпром» Павло Букін.

За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років «Укроборонпром» закупив російські деталі для літаків Ан-26, переплативши у 5 разів.