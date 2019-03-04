ЗМІ: «Укроборонпром» закупив через фірми-прокладки комплектуючі з семикратною переплатою



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Журналісти звинуватили голову «Укроборонпрому» Букіна та екс-заступника голови РНБО Гладковського у «відкатах»

За розрахунками журналістів, «Укроборонпром» заплатив близько $580 тис. за товари фактичною вартістю близько $85 тис., переплативши майже в сім разів

Журналісти проекту «Наші гроші стверджують, що керівник держконцерну «Укроборонпром» Павло Букін у змові з сином заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорем і екс-працівником «Укроборонпрому» Віталієм Жуковим замовив за завищеною ціною висотоміри російського виробництва.

Про це йдеться у розслідуванні проекту Bihus.info.

За даними журналістів, Букін замовив у Жукова і Гладковського висотоміри для авіації, оголосивши бюджет у $800 тис. Прилади з Москви відправили до Об'єднаних Арабських Еміратів, звідки вони потрапили до Києва.

При цьому розслідувачі зазначили, що під час розмитнення в Києві вартість приладів була вказана на рівні близько 12 млн грн, у той час як під час відправлення з ОАЕ - $90 тис. (2,5 млн грн), а під час відправлення з Москви - $84 тис. Журналісти наголосили, що в ОАЕ товар перебував у вільній економічній зоні, тобто звільнявся від сплати митних платежів.

За розрахунками журналістів, держконцерн «Укроборонпром» заплатив близько $580 тис. за товари фактичною вартістю близько $85 тис., переплативши майже в сім разів.

За даними розслідувачів, частка Гладковського-старшого від оборудки складала $30 тис., а частка Павла Букіна - $10 тис.

Журналісти анонсували ще одну частину розслідування, яке стосується розкрадання оборонної сфери та ролі в ній правоохоронних органів.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші з Денисом Бмгусом» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а президент Петро Порошенко підтримав його відсторонення від виконання обов’язків.

Ігор Гладковський заявив, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.info, аби захистити свою репутацію на ринку як чесного та порядного бізнесмена.

Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Як відомо, президент 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Порошенко закликав правоохоронців проінформувати суспільство щодо інформації в ЗМІ довкола «Укроборонпрому».